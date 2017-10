Geislingen Kürbisgesichter oder Rübengeister

Geislingen. Kürbisse haben zwischen Mitte September und Weihnachten Saison, weiß der Geislinger Gärtnermeister Jörg Brobeil. Sein Betrieb lädt seit drei Jahren jeden Herbst zum Kürbis- und Rübenschnitzen ein.

Der heute 32-Jährige erinnert sich, dass es in seiner Kindheit üblich gewesen ist, Geistergesichter in Futterrüben zu schnitzen, nicht zuletzt in der Grundschule. In den 1990er-Jahren schwappte dann die Halloween-Mode aus den USA nach Deutschland, und orangefarbene Kürbisse verdrängten die rötlich-grauen Rüben.

Das hat auch praktische Gründe, beschreibt Brobeil: Rüben seien viel härter, weswegen es nicht nur Kindern einfacher falle, etwas in Kürbisse zu schneiden. An Werkzeugen nehme man am besten ein gezahntes Schnitzmesser, das Kinder ungefährlich handhaben können, und ein Schäufelchen, um das weiche Kürbisinnere zu entfernen.