Geislingen (lh). Die Autofahrer hat’s gefreut: Einen Tag früher als geplant ist der Kreisverkehr an der Landes­straße 415 am Geislinger Ortseingang aus Richtung Rosenfeld am Donnerstag wieder geöffnet worden. In der vergangenen Woche hatten Bauarbeiter den durch starken Lastwagenverkehr geschädigten Belag abgefräst und neuen Asphalt eingebaut. Der Verkehr nach Rosenfeld wurde über Isingen umgeleitet.