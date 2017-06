Geislingen Kreis ist Spitzenreiter bei Einfamilienhäusern

Zollernalbkreis. Grundsätzlich gilt: In ländlichen Gebieten überwiegt die Zahl der Einfamilienhäuser. In Stadtkreisen wie Freiburg oder Stuttgart ist der Anteil mit 42 beziehungsweise 35 Prozent deutlich geringer.

Warum aber ausgerechnet der Zollernalbkreis den höchsten Anteil an Einfamilienhäusern hat? Landrat Günther-Martin Pauli fällt dabei die überdurchschnittlich hohe Frauenerwerbsquote ein, die nicht zuletzt durch die Textilindustrie und die vielen mittelständischen Betriebe bedingt war.

Vielen Familien mit Doppeleinkommen sei es wesentlich leichter gefallen, ein Häusle zu finanzieren: "Es ist hier Tradition, ein eigenes Nest zu bauen. Die Menschen sind bodenständig, und es zeigt ihre Verbundenheit zum Kreis." Das sei in den drei Mittelzentren "historisch gewachsen". Insgesamt würden die Zollernälbler ihr Geld gut anlegen: "Lieber Haus als Miete. Ein Eigenheim ist die beste Altersvorsorge, und die Zollern­älbler sind auch aus den jüngsten Strukturkrisen gut herausgekommen." Die hohe Lebenserwartung und die familienfreundliche Infrastruktur würden zudem dazu beitragen, dass auch Zugezogene hier gerne bauen und bleiben würden. Ein Beweis dafür sei, dass Baugrundstücke nach wie vor gefragt seien. Dass der Zollernalbkreis den Spitzenplatz einnimmt, macht Pauli stolz: "Wir sind vorbildlich." Die Landesregierung strebe mit dem neuen ELR-Programm (Entwicklung ländlicher Raum) an, "das auch anderswo so zu machen".