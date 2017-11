Geislingen Kreativ statt Weihnachts-Einheitsbrei

Mit einem ganz eigenen Flair hat der fünfte adventliche Kunstmarkt im und ums Geislinger Schloss am Samstag seine Pforten geöffnet.

Geislingen. Die Macherinnen Sabine Nohe und Ute Koch waren in den vergangenen Monaten und Monaten einmal mehr zugange, um den Adventsmarkt einmal mehr zu etwas Besonderem werden zu lassen. Und ihr Konzept ging auf: Zwar ging der Wunsch nach rieselnden Schneeflocken nicht in Erfüllung, aber nachdem es am Morgen noch nach nicht endendem Dauerregen ausgesehen hatte, schlossen sich am Nachmittag die Schleusen des Himmels.

Das Saxofon-Sextett des Musikverein Geislingen brachte die Marktbesucher am Morgen mit weihnachtlichen Klängen in Stimmung. An die 40 Aussteller waren dieses Jahr wieder mit im Boot, und sie sorgten dafür, dass die Veranstaltung der Bezeichnung "adventlicher Kunstmarkt" gerecht wurde: Nicht der vielerorts angebotene Weihnachts-Einheitsbrei, sondern kreative Geschenkideen und Dekoartikel erwarteten die Besucher an liebevoll geschmückten Verkaufsbuden.