Geislingen Kosten teilen, Synergien nutzen

Mit dabei waren Landrat Günther-Martin Pauli, Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid, Bürgermeister Thomas Miller aus Rosenfeld sowie Dezernentin Gabriele Wagner und der Leiter des Landwirtschaftsamts im Zollernalbkreis, Franz Kessler.

Bei einem Arbeitsfrühstück mit Agrarfachleuten und einer Betriebsführung erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die Eierproduktion und Vermarktung des Steine­furthofs sowie der Bio-Energie Heuberg.

Gurr-Hirsch würdigte die gute Zusammenarbeit der Landwirte und der drei Kooperationspartner Bio-Energie-Heuberg GmbH, Agro-Tech GmbH sowie Kornkammer Dormettingen GbR. So entstünden nicht nur innovative Ideen, sondern es könnten auch in einem Netzwerk Kosten geteilt und Synergien genutzt werden, sagte sie. "Familienunternehmen wie der Steine­furthof stehen für eine erfolgreiche und bodenständig bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg", sagte Gurr-Hirsch.