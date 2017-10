Geislingen Konzert mit Orgel und Orchester

Neben ihnen und dem mit Projektsängerinnen verstärkten Chor bestreiten die Sopranistin Lucy Williams, Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel aus Albstadt an der Orgel und das Kammerensemble Geislingen, verstärkt durch Bläser aus dem Zollernalbkreis, das Konzert, das um 17 Uhr in der Kirche St. Ulrich beginnt. Die Gesamtleitung hat Stefan Segalotto.

Zugleich Jubiläum "25 Jahre Fischer+Krämer-Orgel"

Nicht nur ist dies das erste große Konzert des katholischen Kirchenchors nach längerer Pause; zugleich wird damit das Jubiläum "25 Jahre Fischer+Krämer-Orgel" gefeiert: Am 25. Oktober 1992 hatte der damalige Dekan Walter Klink in einem Festgottesdienst die neue Orgel in der Pfarrkirche St. Ulrich eingeweiht.