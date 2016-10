Geislingen Kolpingsfamilie geht "containern"

Filialleiter Andreas Mehlbichler hat keine Ahnung, was wirklich im und um den Abfallcontainer seines Supermarkts vor sich geht. Und eigentlich hatte er auch etwas anderes mit seinen Lebensmitteln vor.

Landwirt Anton Ripplinger verheizt den gesamten Containerinhalt offiziell in seiner Biogasanlage, er zwackt aber selbst das Beste davon noch ab. Und seine Schweine fressen den Großteil. So will jeder sein Stück vom (Müll-)Kuchen abhaben. Das Ganze ergibt ein chaotisches und herrlich witziges Theaterstück, welches das Geislinger Publikum immer wieder herzhaft zum Lachen gebracht hat. Die verschiedenen Charaktere wurden in breitem Schwäbisch überzeugend von Mitgliedern der Kolpingsfamilie dargestellt. Dafür erhielten die Darsteller den verdienten Applaus des Publikums. Der Eintrittserlös soll der sozialen Projektarbeit des Kolpingwerks sowie der Balinger Tafel zugute kommen.