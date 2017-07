Geislingen Kitas werden in zwei Schritten teurer

In den städtischen Einrichtungen sowie im katholischen Kindergarten werden im Herbst 180 Plätze für Kinder ab drei Jahren (Ü3) und 58 für Kinder unter drei Jahren (U3) bereitstehen. "Vollversorgung im Ü3-Bereich", so hat es Hauptamtsleiter Steve Mall am Mittwoch dem Gemeinderat berichtet.

Zum 1. März sollen durch den neuen Wald- und Naturkindergarten 20 weitere Ü3-Plätze hinzukommen. Diese sind auch notwendig, denn die Kindergärten in der Kernstadt sind weitgehend ausgelastet, wie der Bericht über die Belegungszahlen gezeigt hat.

Entspannter ist die Lage im "Regenbogen" in Binsdorf und Erlaheim. Die Idee, auf die zusätzliche Gruppe zu verzichten, ist für Bürgermeister Oliver Schmid aber "wenig zielführend". Er argumentierte gegen Überlegungen der Gemeinderäte Hans-Jürgen Weger und Wolfgang Pauli; diese hatten angefragt, ob nicht eine Verschiebung des Öffnungstermins um drei Monate (Weger) oder gar ein Verzicht auf den Naturkindergarten (Pauli) möglich wäre. In dem Fall, so Schmid, müssten Geislinger Eltern ihre Kinder nach Binsdorf oder Erlaheim fahren, damit die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllen kann.