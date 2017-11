Geislingen Kinder setzen Zeichen gegen Armut in Deutschland

Rosenfeld/Geislingen. "Teilen schmeckt beiden" – unter diesem Motto sind die Schüler der Iselin-Schule in Rosenfeld und der Grundschule am Schlossgarten in Geislingen zusammen mit den Schülern der Grundschul-Außenstelle in Binsdorf eingeladen gewesen, sich Gedanken über die Armut in Deutschland zu machen. Bei der Vorstellung der Aktion sollte den Schülern gezeigt werden, dass Armut in jeder Gemeinde vorkommt und die hilfsbedürftigen Menschen Unterstützung bedürfen. Zusammen mit den katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg, St. Ulrich, St. Markus und St. Maria, Pater Augusty sowie dem Dekanatsbeauftragten Andreas Schwarz begannen die Schüler, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für den Balinger Tafelladen zu sammeln. Bei der Abholaktion stellte sich heraus, dass der Gedanke des Teilens bei den Schülern sehr gut angekommen ist und alle Erwartungen übertroffen hat.