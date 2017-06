Geislingen Kids-Camp der Skikameradschaft

Nach der Anreise am Samstag wurden gemeinsam die Zelte aufgebaut. Danach ging es zum Schwimmen in die Donau. Bis zum gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer wurden verschiedene Spiele gespielt, und in Gruppen ging es zum Minigolfplatz. Bei Einbruch der Dunkelheit machte es sich die Gruppe vor den Zelten bei Kerzenlicht gemütlich. Nach einer ruhigen Nacht starteten die ersten mit einem erfrischenden Sprung in die Donau in den Tag. Das Frühstück wurde vom Vorsitzenden Markus Klein und seiner Frau Daniela geliefert.

Geplant war am Sonntag eine Kanufahrt. Diese musste jedoch wegen des zu niedrigen Wasserpegels abgesagt werden. Die Teilnehmer fanden jedoch genügend spaßige Alternativen zur Freizeitbeschäftigung.