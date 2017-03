Geislingen Karl Koch erhält Landesehrennadel in Gold

Beispielhaft dafür stehe Karl Koch, der seit 40 Jahren im VdK mitarbeitet und Gründungsmitglied der Geislinger Ortsgruppe ist. Für seine Verdienste überreichte Bürgermeister Schmid die Landesehrennadel in Gold im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Koch unterstützte den früheren Vorsitzenden August Sieber über viele Jahre und übernahm als Chef der Ortsgruppe zwischen 1983 und 1987 selbst Verantwortung. Insbesondere engagierte sich Karl Koch, der in der vergangenen Woche seinen 95. Geburtstag feierte, in all den Jahren als Behinderten- und Sonderfürsorgevertreter. Innerhalb der Ortsgruppe gelte er als "großes Vorbild", so Schmid.

Ebenfalls geehrt worden sind Renate Buranski für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Ernst Joos, Charlotte Ott, Hans-Ulrich Ott, Renate Rotter, Hans-Jürgen Siegel und Rosa Acker, die dem VdK seit jeweils zehn Jahren treu sind.