Die vierte Jugendskiausfahrt der Skikameradschaft Geislingen ist wieder ein Erfolg gewesen. Mit dem Bus ging es an den "Sonnenkopf". Im Skigebiet war das Wetter günstig – es blitzte sogar ab und zu die Sonne durch. Die Pistenverhältnisse waren ebenfalls super, so dass die Jugendlichen voll auf ihre Kosten gekommen sind. Nach dem abendlichen Imbiss am Bus trat die Geislinger Gruppe nach einem gelungenen Skitag die Heimreise an. Foto: Kirmaier