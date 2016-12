Geislingen Info

Seither treffen sich Franzosen und Deutsche im Wechsel. 30 bis 50 Teilnehmer verzeichneten die Austauschbesuche, bei den Jugendfreizeiten waren es rund 20.

Für Pauli ist die französisch-deutsche Partnerschaft eine Herzenssache: "Wenn man den anderen nicht kennt, versteht man ihn nicht."

Persönliche Kontakte sind für den Komitee-Vorsitzenden deshalb ein Mehrwert. Es werde bei den Treffen über alles gesprochen, auch über Politik. Die menschlichen Begegnungen schafften ein grenzübergreifendes Verständnis füreinander: "Das lässt sich nicht in Zahlen darstellen."

Doch der Altersdurchschnitt der erwachsenen Teilnehmer ist stetig gestiegen. Und seit drei Jahren hat es keine Jugendfreizeit mehr gegeben.

Einige Ideen

Damit der Kontakt nicht irgendwann einschläft, hat das Partnerschaftskomitee daher einige Ideen. "Wir wollen Ruoms wieder interessanter machen", sagt Pauli.

Ein wichtiges Aspekt ist die Verjüngung der Teilnehmerschar. Man wolle insbesondere Familien neu hinzugewinnen, meint Pauli.

An der Sprachbarriere soll das nicht scheitern: In Geislingen gab es seinerzeit einen Französisch-Kurs, den viele Austauschteilnehmer besuchten. "Das müssen wir wieder aufleben lassen", findet der Komitee-Vorsitzende.

Doch auch auf der Ebene der Jugendlichen soll die Partnerschaft gestärkt werden. Im August oder September 2017 soll es mit dem Bus wieder nach Ruoms gehen. Zehn Tage auf dem städtischen Campingplatz sind geplant. Zielgruppe sind 14- und 15-Jährige, die idealerweise bereits Französischkenntnisse haben.

Paulis Hoffnung ist, dass junge Geislinger und junge Ruomser sich kennenlernen: "Wir können keine Kontakte ›pflanzen‹, aber den Boden dafür düngen." Mit einem Freizeitprogramm wolle man den Rahmen dafür schaffen.

Pauli will dies über Vereine und Institutionen intensivieren und ist deshalb bereits mit Sportlehrern und Trainern im Gespräch. Denn das Programm soll nicht zuletzt sportliche Wettbewerbe beinhalten.

Zur Vorbereitung der nächstjährigen Jugendfreizeit wurde ein zusätzlicher Organisationsausschuss eingerichtet. Dieser hofft nun auf junge Geislinger ab 18 Jahren, die als Begleiter nach Frankreich mit und davor die Freizeit vorbereiten wollen. Im Januar ist das nächste Treffen des Ausschusses geplant.

Treiso kommt hinzu

Auf offizieller Ebene soll es 2017 eine Neuerung geben: Formell wird dann die Partnerschaft mit Treiso im Piemont geschlossen. Die Italiener haben bereits seit 25 Jahren ein Jumelage mit Ruoms und waren beim Treffen 2015 auch in Geislingen dabei. Für den Austausch mit Treiso gebe es ebenfalls Interessenten in Geislingen, so Pauli: "Das ist auch eine interessante Region."

Das Geislinger Partnerschaftskomitee wird von Wolfgang Pauli geleitet. Die weiteren Mitglieder sind: Sandra Balzer, Martin Dirlewanger, Willi Fußnecker, Adelheid Kalbacher, Friedrich Klein, Markus Maucher, Michaela Mühlebach-Westfal, Elisabeth Oligmüller, Anna Pitzer, Sabine Schädle, Corina Schäfer und Oliver Schmid.