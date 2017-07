Geislingen In der Halle fehlte die Atmosphäre

Das Festzelt allerdings, das möchten die Schützen am liebsten weglassen – "sofern das Wetter mitmacht", ergänzt Hörter. Geplant sind Festgarnituren auf dem Hof, darüber ein Lastenfallschirm als Schattenspender. Kündigt sich allerdings Regen an, haben die Schützen ein Zelt in der Hinterhand.

Mit dem Wechsel vor zwei Jahren in die TSV-Halle wollten die Schützen mit ihrem Fest näher an die Gäste kommen, denen der teilweise steile Fußweg zum Schützenhaus außerhalb der Stadt zu anstrengend ist. Um diese Erleichterung immer noch gewährleisten zu können, plant Hörter einen Shuttleservice für Senioren ohne Fahrmöglichkeit einzurichten.

Lärm störte die Anwohner

Auch das Böllertreffen vor zwei Jahren auf dem Sportplatz Hinter Lau gefiel nicht jedem. Zwar seien sowohl die befreundeten Böllergruppen, als auch die Zuschauer von der ersten Veranstaltung dieser Art in Geislingen begeistert gewesen. Doch der Lärm, den die Böller etwa eine halbe Stunde lang abgaben, störte die Anwohner. Deswegen verlässt auch das Böllertreffen den Ortskern.

Rund 100 Böllerschützen aus Baden-Württemberg feuern zu Beginn des Schützenfests ihre Kanonen auf einer Wiese oberhalb des Schützenhauses ab. "Wir wollen den Bogen nicht überspannen", erklärt Hörter, "außerdem ist es so leichter an Genehmigungen zu kommen, und die beiden Veranstaltungen sind beisammen." Im Zweijahrestakt soll das Böllertreffen das Schützenfest ergänzen.

Hinsichtlich des Festprogramms setzen die Schützen auf Bewährtes: Am Samstag gibt es Barbetrieb, unter anderem mit einer Wein- und Cocktailbar. "DJ von der Alm" soll musikalisch für Stimmung sorgen. Sonntags beginnt der Festbetrieb mit Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch. Währenddessen ist Gelegenheit, auf den Schießständen Treffsicherheit zu zeigen. Gegen Abend werden Schützenkönig und -königin gekrönt. "Wir hoffen, dass wir so wieder eine ›Riesengaude‹ hinbekommen, so wie früher", meint der Vorsitzende.