Geislingen Immer häufiger obdachlose Jugendliche

Dort stehen 28 Übernachtungsplätze für Wohnungslose zur Verfügung. Diese Plätze seien das ganze Jahr über meist gut belegt, wie die Caritasleiterin Manuela Mayer in ihrer Begrüßung berichtete, was die Notwendigkeit der Einrichtung beweise. Diese werde von Caritas, Landkreis und der Stadt Balingen gemeinsam getragen.

Immer häufiger müssten auch junge obdachlose Menschen aufgenommen werden. Mayer verwies auf die Aussage von Papst Franziskus, wonach die Kirche an die Ränder der Gesellschaft gehen müsse – das Jakobushaus sei ein solcher Ort. Das passe auch zum derzeit laufendenProzess "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten".

Der Besuch der Abordnung ging auf die Kontakte von Martin Kokoschka zurück. Er ist nicht nur Mesner in der Kirchengemeinde Rosenfeld-Binsdorf, sondern auch Mitarbeiter im Jakobushaus. Kokoschka gestaltete einen spirituellen Impuls in der angegliederten Jakobuskapelle.