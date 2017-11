Geislingen Horrorgestalten lehren das Fürchten

Geislingen. Auf die Beine gestellt wurde das Schreckensspiel von der Kolpingjugend, die ihre Sache mit Bravur meisterte. Das Schlosstor öffnete sich und die Reise durch Spukräume und fürchterliches Grauen begann. Allein der Abstieg in den dunklen Keller verlangte Besuchern einiges ab: Auf der unebenen Steintreppe machte man Schritt für Schritt, stets bedacht, nicht zu fallen. Der Gang war komplett dunkel, nur wenige Kerzen wiesen einem die Richtung – hin zu noch mehr Horror.

Der erste Adrenalinstoß war garantiert, als man vor einem dunklen Vorhang ankam in vollkommener Ungewissheit darüber, was einen auf der anderen Seite erwarten würde. Mit Mut ging es voran. Flackereffekte und Stroboskoplicht erschwerten die Orientierung. Plötzlich stand man, umgeben von einer Unmenge an Spinnnetzen, neben einem Stahlbett. Darin lag ein übelst zugerichteter, aschfahler Junge in neonblauem Pyjama. Am Bettende wartete eine angsteinflößende Pflegekraft – oder war es gar der Tod selbst? Langsam bewegten die Gestalten dem Besucher ihre scheußlichen Hände entgegen.

Der Weg führte weiter, vorbei an grotesken Mumien, einem dubiosen Polizisten und bis ans Äußerste verrenkten Gestalten. Immer wieder verlangte es Besucher allen Mut ab, den nächsten Vorhang ins Ungewisse zu öffnen. Von der Decke baumelnde Totenköpfe, Schreie aus allen Richtungen und der unebene Boden taten ihr Übriges, um Besucher zu verunsichern. Das plötzliche Geräusch einer Motorsäge und das Um-die-Ecke-Schnellen eines irren Holzfällers gaben selbst dem letzten Mutigen den Rest. Verabschiedet wurde man von einer eindrücklichen Gruppe an Krankenschwestern, die einem mit leeren Augen und blutenden Gliedmaßen hinterherschauten.