Geislingen Handwerker im neuen "Arzthaus"

Geislingen. Bereits im Januar haben Mitarbeiter des Bauhofs die alte Einrichtung entfernt: Tresen, Bodenbeläge, Glaselemente, Einbauschränke und Schließfächer. Nur noch einige Kabel sowie die alten Überwachungskameras baumeln von der Decke.

Am Mittwochabend hat der Gemeinderat den ersten Auftrag für den Umbau erteilt: Eine Balinger Firma soll für 20 000 Euro die Sanitär- und Heizanlagen umbauen und Neuinstallationen vornehmen. Das Unternehmen ist laut Bauamtsleiter Markus Buck bereits für die frühere Eigentümerin des Gebäudes tätig gewesen, die Raiffeisenbank, kenne sich daher mit diesem gut aus und sei deshalb "die ideale Firma" für diesen Auftrag.

In den kommenden drei Monaten stehen alle weiteren technischen Gewerke auf dem Plan: Elektro- und Datenverkabelung, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten. An der Aufteilung der früheren Bankfiliale wird sich etwas ändern: Während die hinteren Büroräume zu Behandlungszimmern beziehungsweise einem Labor umgebaut werden, entstehen in der ehemaligen Schalterhalle Windfang, Empfang, Wartezimmer, Lager- und Sozialräume sowie Toiletten. Insgesamt zehn Räume stehen nach Abschluss des Umbaus dem künftigen Mieter Tomas Bethke zur Verfügung – insgesamt 165 Quadratmeter Fläche.