Geislingen Große Verantwortung – und Spaß daran

Wie sie zum Dienst im Schlossparkbad gekommen sind, ist unterschiedlich. Stefan Hanke und Joel Kischkel sind aktive Schwimmer beim TV Weilstetten; Kischkel, der schon vergangenes Jahr in Geislingen tätig gewesen ist, hat seinem Vereinsfreund empfohlen, sich für als Rettungsschwimmer zu bewerben – er wurde genommen.

Tim und Franz Schalla hatten in Balingen gemeinsam Schwimmkurse gegeben; der Schwimmmeister fragte den jungen Kollegen, ob er vielleicht das Geislinger Team verstärken wolle – so kam der nächste dazu. Schalla hat auch Florian Müller angeworben; er ist als Sanitäter beim Roten Kreuz und kam privat oft ins Freibad. Max Müller hatte schon beim Bauhof schon für die Stadt gearbeitet und wurde direkt angeworben.

Was sie an der Tätigkeit begeistert? "Das macht man aus Freude daran", findet Florian Müller. Man kann mit den Leuten schwätzen, denn in Geislingen kennt man sich – und so macht’s Spaß." Im Bad herrsche ein freundschaftlicher Umgang.

Nett sei auch, wenn Kinder begeistert auf einen zukämen – viele kennen einen namentlich, berichten die Rettungsschwimmer. Bei aller Lockerheit hätten die Geislinger jeden Alters aber Respekt vor den Aufsichtspersonen, betont Stefan Hanke: "So kann man arbeiten. Als Ferienjob ist das sehr angenehm."

Falls doch mal jemand über die Stränge schlägt, seien die aus Geislingen stammenden Rettungsschwimmer im Vorteil, findet Max Müller: "Dann kann man sagen: ›Du, ich kenn’ deine Mutter‹ – dann spuren sie wieder", sagt er grinsend. Genaugenommen sei Disziplin im Schlossparkbad aber kein Problem, sind sich die jungen Männer einig.

Der Informatik-Student nennt noch einen weiteren Anreiz: "Technisch ist das Freibad interessant. Man muss gucken, dass es funktioniert." Denn Umwälzpumpen oder Wasserattraktionen wie die Rutsche müssten natürlich ordnungsgemäß arbeiten.

Höhepunkte gab es für die Rettungsschwimmer einige. Das Candle-Light-Schwimmen, das sie mit vorbereitet haben, nennen sie übereinstimmend. Florian Müller hatte auch Spaß daran, wenn ihn abends jemand anhaute: "Mach mal Musik!" Dann ließ er beispielsweise entspannte Reggae-Riddims laufen.

Tim verfolgt sein Ferienjob im positiven Sinne über das Saisonende hinaus: "He, Bademeister", werde er an seiner Schule gelegentlich angesprochen, berichtet er mit gewissem Stolz. Dass er, obwohl noch nicht volljährig, Verantwortung für die Sicherheit täglich hunderter Badegäste übernimmt, nötigt einigen Mitschülern offensichtlich Respekt ab.

Bei aller Freude an der Tätigkeit bedeutet die Badaufsicht, die immer zu zweit, bei viel Betrieb zu dritt ausgeübt wird, doch auch eine Verantwortung: "Ja, das ist eine große Aufgabe", bestätigt Stefan Hanke. "Aber wir sind ein gutes Team und können uns aufeinander verlassen."

Auch deswegen will man 2018 eine weitere Saison gemeinsam Dienst tun – und findet Unterstützung bei Franz Schalla: "Das Team sollte man nicht trennen. Das hat super funktioniert", sagt der.

Über den Winter werden die jungen Männer nun turnusgemäß den Rettungsschwimmerkurs auffrischen. Und am Muttertag, 13. Mai 2018, beginnt für sie wieder der Dienst: "Wir freuen uns auf die nächste, tolle Saison", sind sich Geislingens junge Rettungsschwimmer einig.