Der Elternbeirat des Kindergarten Pusteblume Geislingen hat seine zweite Kinderbörse in der Geislinger TSV-Halle veanstaltet. Karin Sämann und ihre Helferinnen hatten die Tische so aufgestellt, dass auch Besucher mit Kinderwagen keine Probleme hatten, Kleidung und Spielsachen gebraucht kaufen zu können. Die Veranstaltung lockte viele Besucher an. Es wurden Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten. Der Erlös ist für den Kindergarten Pusteblume. Foto: Meschkan