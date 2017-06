Geislingen Grandiose Tage in den Weinbergen

Mehr als 20 Geislinger Clubmitglieder folgten auf ihren Motorrädern der Einladung und verbrachten ein grandioses Wochenende in den Weinbergen des Beaujolais-Gebiets.

Dem herzlichen Empfang folgte ein gemütliches Zusammensein im Clubheim der französischen Freunde. Für den nächsten Tag hatten die Organisatoren eine ausgiebige Motorradtour geplant. Für die nötige Abkühlung sorgte ein gemeinsames Rafting. Am Abend wurde das Jubiläum im Festsaal der Gemeinde gefeiert; mit dabei war der Bürgermeister von LeBreuil.

Am folgenden Tag standen die traditionelle "Länderkämpfen" auf dem Programm. Beim Schubkarrenslalom, Rudern, Steinschleuderschießen und Skateboardball wurde herzlich gelacht und die Freundschaft weiterhin gefestigt. Der Abend stand unter dem Motto "La Grande Vadrouille – Die große Sause". Schließlich hieß es wieder, Abschied zu nehmen. Vorher gab man sich das Versprechen, sich in zwei Jahren im Clubheim des Motorradclubs Geislingen wiederzusehen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen Franzosen auch am 24. Juni beim Motorradtreffen in Geislingen.