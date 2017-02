Geislingen Geschäftsleute treten gemeinsam auf

In seiner Geschichte hat der Verein unter anderem die jährlich zwei verkaufsoffenen Sonntage, Gewerbe- und Leistungsschauen organisiert sowie 1994 eine Modenschau. Der Aufwand für die verkaufsoffenen Sonntag sei sehr groß, so Schlecht. Bei den vergangenen Schauen seien teilweise bis zu 50 Aussteller in der Schlossberghalle und dem Außenbereich vertreten gewesen. Doch die Bereitschaft der HGV-Mitglieder, mitzuziehen, sei da. Zweimal sei die Stadt mit ihren Energietagen mit im Boot gewesen, und für den Herbst sei wieder eine Leistungsschau geplant. Dazu komme die Dekoration je nach Jahreszeit.

Der Internet-Handel beschäftigt auch die Geislinger Gewerbetreibenden. "Fahrräder gibt es im Internet, aber kein Brot", so der Bäckermeister Koch mit Blick auf Schlechts Geschäft. Durch die stark befahrene Landesstraße 415 habe Geislingen kein Flair, aber schöne Ecken gebe es beim Schloss.

Um sich gegen global auftretende Internethändler zu behaupten, setzen die Geislinger HGV-Mitglieder auf Qualität, Beständigkeit, Nähe zu den Kunden und Service. Auch beteiligt sich der Verein an der Geislinger Stadtentwicklung. Schlecht und Koch loben die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und Bürgermeister Oliver Schmid. Sie begrüßen den geplanten Neubau auf dem Kleider-Müller-Areal, wenn dort ein Besuchermagnet entstehe.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Geislingen ist am 20. März. Im April findet die Hauptversammlung des HGV statt, im Herbst eine Besichtigungstour für Mitglieder und am 8. Oktober der zweite verkaufsoffene Sonntag.

Andi Heckmair aus Oberstdorf hält am Samstag, 11. Februar, auf Einladung des HGV einen Vortrag mit Bildern über "25 Jahre Transalp", seine Alpenüberquerung auf Mountainbikes von Oberstdorf an den Gardasee. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Jubiläums-Festakt am kommenden Samstag beginnt um 19 Uhr. Nach einem Rückblick folgen eine Vorschau auf 2017, Ehrungen und ein gemütliches Beisammensein.