Geislingen Gemeinderat berät über Waldkindergarten

Gleiches gilt für die Form der Betreuung, die in der neuen Einrichtung angeboten werden soll – beispielsweise halbtags, als Regelkindergarten, und/oder mit verlängerten Öffnungszeiten. An dieser Entscheidung hängt dann die laut Kindertagesstättenverordnung erforderliche Zahl an Stellen.

"Der Personalbedarf wird voraussichtlich bei etwa 200 Prozent liegen", schätzt Hauptamtsleiter Mall. "Vorstellbar sind hierfür eine Vollzeit- und zwei Teilzeitbeschäftigte." Das Team solle idealerweise durch eine weitere Betreuungskraft unterstützt werden, beispielsweise eine Person, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet.

Der Begriff "Hütte" für die Unterkunft am Waldrand führe ein wenig in die Irre, merkt Hauptamtsleiter Mall an: Das Gebäude, für das rund 250 000 Euro veranschlagt sind, soll auf jeden Fall über eine Toilette, Wasseranschluss sowie einen Aufenthalts- und Essraum verfügen. Bei zwei Exkursionen zu bestehenden Naturkindergärten hat eine Arbeitsgruppe Ideen für die in der eigenen Stadt geplante Einrichtung gesammelt.