Geislingen Geld für Malerarbeiten steht bereit

Geislingen-Erlaheim. Geislingens Bürgermeister spricht von "optimierungsbedürftig", mancher Gemeinderat von "desolat", in beiden Fällen geht es um den Zustand der Kindertagesstätte in Erlaheim. Seit 50 Jahren oder mehr sei beispielsweise die Holztür nicht mehr gestrichen worden, so die Vermutung.

Deswegen hat der Gemeinderat Malerarbeiten in Auftrag gegeben – wie auch für den Standort der Kita in Binsdorf. Insgesamt rund 20 000 Euro werden die Handwerker kosten – gut 10 500 Euro weniger als geschätzt. Das kam einem Teil der gewählten Bürgervertreter erstaunlich niedrig vor. Zudem werde in Erlaheim, wo besonders viel im Argen liege, nur ein Teil gerichtet, wovon die Bürger teilweise gar nichts sehen könnten.

Bauamtsleiter Markus Buck erklärte: Man habe das ausgeschrieben, was dringend gemacht werden müsse und werde das beauftragen, was in der Ausschreibung stand.