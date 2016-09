Einen abwechslungsreichen Ausflug haben die Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbands Geislingen nun unternommen. Der Bus sammelte die Teilnehmer in Geislingen, Erlaheim und Binsdorf ein. Die Fahrt ging nach Bad Cannstatt, wo man mit dem Neckarschiff eine schöne dreistündige Fahrt nach Marbach am Neckar unternahm. Vorsitzender Anton Laux servierte ein Handvesper. In Marbach gab es im Strandlokal eine gemütliche Kaffeepause. Einige machten einen Spaziergang, ehe es weiter in die Erlebnisgastronomie und Weingut Seeger ging, wo man den Abschluss der Reise mit sehr gutem Essen und Trinken feierte. Foto: Meschkan