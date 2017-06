Geislingen Geislinger und Rosenfelder Schüler unterwegs

Auf dem Programm standen ein Kletterkurs, Wandern auf dem Geolehrpfad, Hochseilgarten, eine Mountainbike-Tour oder alternativ ein Stadtbummel in Innsbruck, Volleyball, Fußball und Indiaka, eine 14-Kilometer-Rafting-Tour sowie der Besuch des geländeeigenen Erlebnisbads "Water Area". Stimmung und Wetter waren laut den Teilnehmern durchweg super.

Zeitgleich war auch die 9b auf Abschlussfahrt. Für diese Klasse ging es in Begleitung zweier Lehrer nach Natz bei Brixen in Südtirol. Bei idealem Ausflugswetter erwanderte die Gruppe die Umgebung, unternahm eine Shopping- und Besichtigungstour in Brixen, verbrachte eine schöne Zeit am Kalterer See mit Badespaß oder Tretbootfahrt und machte eine Dolomitenfahrt in die Bergwelt Südtirols.

Erlebnisreiche Tage