Seit April sind das große und das kleine Spandalenballett der Narrenzunft Geislingen kräftig am Proben für die kommende Fasnetssaison. Damit auch die kameradschaftliche Seite nicht zu kurz kommt, hatte Manuel Stehle gemeinsam mit Simon Schlaich eine Wanderung mit Grillen und einen Spielenachmittag für die ganze Familie organisiert. Rund 70 Lauffreudige marschierten in die Nähe des Kaisersteins und verbrachten dort gemütliche Stunden. Vergnügt grillten die Kinder ihre Würstle am Grillstecken. Sarah Hochheimer, Mailin und Selina Kühne, Daniela und Deborah Hatzenbühler und Larissa Link hatten Teamspiele für Kinder und Erwachsene vorbereitet. Foto: Renz