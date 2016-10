Eine Spende über 1000 Euro haben die Mitglieder des Geislinger Motorradclubs an Michael Leopold, Vorsitzender der Nina-Leopold-Stiftung, übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös der Feste und Motorradtreffen, die der Club in diesem Jahr veranstaltet hat. Der Club-Vorsitzende Volker Sieber (vorne rechts) überreichte Michael Leopold (links) am vergangenen Sonntag am Clubheim im Beisein einiger Club-Kameraden den symbolischen Spendenscheck. Foto: Privat