Der Pirschling und der Schönkahler in den Tannheimer Bergen sowie das Wertacher Hörnle in den Allgäuer Voralpen waren unlängst die Ziele im Rahmen der Schneeschuhtour des Albvereins Geislingen. Unter der Führung von Guido Knaisch machten sich die Wanderer auf den Weg. Während im Tal schon der Frühling Einzug gehalten hatte, tauchten die Geislinger hoch droben am Berg nochmals in die schönste Seite des Winters ein. Foto: Privat