Geislingen Geislingen willRossmann-Drogeriemarkt ansiedeln

Geislingen. An zweiter Stelle einer Wunschliste, die bei der Bürgerbefragung im vergangenen Jahr entstanden ist, stehen "Einkaufsmöglichkeiten für den kurzfristigen Bedarf". Ein Drogeriemarkt im Stadtgebiet wurde in diesem Zusammenhang häufig genannt. Zur Befriedigung dieses Bedarfs zeichnet sich jetzt eine mögliche Lösung ab.

In der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend hat der Geislinger Gemeinderat einer Bauvoranfrage der Firma Kleider-Müller zugestimmt. Diese will nicht nur ihre Verkaufsgebäude in der Vorstadt- und Brühlstraße erweitern, sondern zudem auf dem ehemaligen Habfast-Gelände einen Drogeriemarkt bauen. Konkret gehe es um eine Filiale der Kette Rossmann, bestätigte Geschäftsführer Karl-Heinz Müller zuvor kursierende Gerüchte.

"Der Antrag hat uns wahrlich gefreut", sagte Bürgermeister Schmid in der Sitzung. "Ein Drogeriemarkt wird in Geislingen dringend herbeigesehnt." Ein solches Vorhaben müsse in der Stadt genehmigungsfähig sein.