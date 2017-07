Geislingen Geislingen schnappt sich den Pott

Im Endspiel gegen Wittershausen ging B-Ligist Geislingen durch Treffer von Timo Jetter (6.) und Manuel Fußnegger (20.) schnell mit 2:0 in Führung. Doch nach dem 1:2-Anschlusstreffer für die TSG durch Büttner (44.) blieb es bis zum Abpfiff spannend, zumal Geislingen nach der gelb-roten Karte für Jetter (46.) mit in Unterzahl spielen musste. Am Ende behielt Geislingen aber mit 2:1 die Oberhand.

Turnierleiter Stefan Lenhart vom Gastgeber SpVgg Binsdorf war mit dem Verlauf des Pokalturniers zufrieden: "Alle Spiele waren sehr fair und der Zuschauerzuspruch extrem gut. Witterhausen war das Überraschungsteam für mich. Für unsere Mannschaft war mehr drin; wir haben nur ein Gegentor kassiert, aber es hapert im Sturm."