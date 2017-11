Geislingen Führungswechsel beim Förderverein

Die bisherige Vorsitzende Irmtraud Ruetz stellte ihr Amt zur Verfügung. Mit Markus Vollmer konnte ein Nachfolger gefunden werden. Der Verein, der sich um den Erhalt der beiden Binsdorfer Wahrzeichen Loreto-Kapelle und Friedhofskapelle kümmert, ist damit gut aufgestellt für die Zukunft.

Die scheidende Vorsitzende ging in ihrem Bericht auf die Loretowallfahrt ein, die wieder ein voller Erfolg gewesen sei. Die Jugendarbeit stand in diesem Jahr im Fokus. So wurde die Grundschule eingeladen und den Kindern die Geschichte der Kapelle nahegebracht. Die Viertklässler trafen sich zum Basteln auf Loreto. Auch in das Programm der Ferienspiele war die Loreto-Kapelle integriert: Die Kinder durften einen Tag auf Loreto verbringen.

Der Verein hat an der Stadtputzete teilgenommen und Säuberungsarbeiten rund um die Kapelle durchgeführt. Die Krippe wird in diesem Jahr aufwendig restauriert. Risse in der Kapelle und am Heiligen Grab werden beobachtet.