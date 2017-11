Geislingen Frühschoppenfreunde spenden

Geislingen-Erlaheim. Die Frühschoppenfreunde Erlaheim haben eine Spende über exakt 1617,66 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen übergeben. Beim diesjährigen Freibierfest auf dem Eichberg wurden Spenden in dieser Höhe eingenommen. Eine Abordnung der Gruppe war nun zu Besuch in Tübingen, um diesen Betrag zu übergeben.