Geislingen Frühaufsteher breiten Blumen aus

In Geislingen beginnt der Festgottesdienst mit Pater Augusty um 9 Uhr. Die anschließende Prozession, musikalisch begleitet vom Geislinger Musikverein, führt zu drei Altären.

Denjenigen gegenüber dem Restaurant Diener gestaltet das "Team Kindergottesdienst", geleitet von Tanja Amann. Den zweiten Altar gegenüber der TSV-Halle schmückt eine Gruppe der Kolpingjugend um Käthe und Ursula Amann. Den Altar am Schlossplatz machen Firmlinge und Anwohner schön, geleitet von Christine Gulde und Elke Lang.

In Erlaheim findet morgen ab 9.15 Uhr eine Wort-Gottes-Feier statt. Der Fronleichnamsgottesdienst wird am Sonntag, 18. Juni, zur gleichen Uhrzeit gefeiert. Diesem schließt sich eine Prozession zu drei Altären mit Blumenteppichen an. Deren Schmuck organisieren Rita Neubacher, Daniela Neuhoff und Sandra Teichmann. Gottesdienst und Prozession werden vom Musikverein mitgestaltet.