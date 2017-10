Geislingen Fröhliche Stunden in der "Harmonie"

Geislingen. Waltraud Konstanzer, Kreisvorsitzende der Landfrauen, begrüßte die Gäste im herbstlich geschmückten Saal der "Harmonie". Juliane Vees, die Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, wies in ihrem Grußwort darauf hin, dass kommunalpolitisches Engagement bei Frauen sehr wichtig sei, denn nur so könnten die Interessen von Frauen vertreten werden. Oliver Schmid, Bürgermeister von Geislingen, und Landrat Günther-Martin Pauli berichteten über aktuelle Themen aus Geislingen und dem Zollernalbkreis. Kreisobmann Alexander Schäfer beleuchtete die momentane Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben. Annette Riehle stellte den druckfrischen Veranstaltungskalender der Landfrauen mit dem Programm für den Herbst und Winter vor.

Anschließend unterhielten das Duo "Peter Fidel und Lena" – Adalbert Barth und dessen Nichte – unter dem Motto "Flecka Gschwätz – oifach schwäbisch – oifach gut" die Besucherinnen. Sie sangen fröhliche Lieder, begleitet auf der Gitarre. Barth las zudem mehrere Anekdoten aus dem Buch vor, für das er Begebenheiten zusammengetragen und aufgeschrieben hatte. Die Landfrauen amüsierten sich prächtig über die Geschichten und Lieder und konnten sich zwischendurch am herrlichen Kuchenbüffet stärken. Adelheid Kalbacher hatte an diesem Tag das letzte Wort und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.