Geislingen Förderverein plant ruhiges Jahr

Irmtraud Ruetz, die neue Vorsitzende, berichtet dass der Verein in diesem Jahr ein wenig zur Ruhe kommen solle. Die feierliche Wallfahrt hinauf zur Loretokapelle, traditionell am ersten Sonntag im Juli, sei in diesem Jahr bislang die einzige geplante größere Veranstaltung.

Das vergangene Jahr ist von intensiven Arbeiten geprägt gewesen: Unter der Federführung von Claus Boser wurden bis September mehrere der Kreuzwegstationen zur Kapelle instandgesetzt (wir haben berichtet). Paul Held hat parallel dazu die Christusfiguren des Kreuzwegs aufwändig restauriert.