Geislingen Förderverein nimmt Konturen an

Geislingen. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Heiner Kirmeier, hatte dazu ins katholische Gemeindehaus eingeladen. 16 Interessierte waren gekommen. Bereits bei der Gemeindeversammlung Anfang Mai hatte Kirmeier dafür geworben, die anstehenden umfangreichen Renovierungsmaßnahmen für die Pfarrkirche St. Ulrich durch einem Förderverein zu unterstützen, da die Kirchengemeinde und der Kirchengemeinderat sowohl finanziell als auch personell vollkommen überfordert seien.

Geplant sei, das 1928 erbaute Gotteshaus in Teilabschnitten bis zur 100-Jahr-Feier im Jahr 2028 nach gegenwärtigen liturgischen Anforderungen umzugestalten. Detailplanungen hätten bereits begonnen. Kirmeier betonte, dass Eigenmittel frühzeitig beschafft und zweckgebunden zurückgelegt werden.

Die Teilnehmer der Versammlung waren sich einig, dass die Gründungsversammlung so bald wie möglich erfolgen soll. Sie benannten aus ihrem Kreise zunächst eine sechsköpfige Satzungskommission. Darüber hinaus wurden Vorschläge für Aktionen gesammelt, mit denen der Förderverein St. Ulrich eine breite Öffentlichkeit für seine Vorhaben erreichen will. So kann sich die Interessengruppe beispielsweise den Verkauf von selbst hergestellten Produkten, ein Kirchencafé, einen Bausteine-Verkauf oder Gebrauchsgüter mit Ulrichs-Logo vorstellen.