Um Wärme im wortwörtlichen wie auch im übertragenen Sinn ging es am Samstag bei der Solera GmbH in Binsdorf: "Feuer und Flamme", das große Herbstevent rund um die erneuerbaren Energien, lockte viele Besucher an. Große Aufmerksamkeit fand nicht zuletzt das Projekt der auszubildenden Anlagenmechaniker, die dem Publikum diverse Schweißvorführungen boten. "Bis die Funken fliegen" – der Titel war Programm. Foto: Wark