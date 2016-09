Geislingen Fasnetsunfall bald vor Gericht?

Geislingen-Binsdorf. Das Balinger Amtsgericht hat Strafbefehle gegen den Fahrer und den Halter des Umzugswagens erlassen. Die beiden Männer wollen die vom Amtsgericht gegen sie verhängten Strafbefehle nicht akzeptieren. Bleiben sie bei dieser Haltung, dann kommt es zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung.

Von dem Wagen der Grosselfinger Hainburgpiraten, der sogenannten Black Pearl, war im Anschluss an den Binsdorfer Umzug am 31. Januar eine 32-Jährige gefallen. Sie erlitt tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Frau, die zu einer Musikergruppe gehörte, war zusammen mit anderen auf den Wagen geklettert, obwohl das verboten ist: Weil der Umzug vorbei war, hätte niemand mehr auf dem Wagen, der von einem Traktor gezogen wird, mitfahren dürfen.

Ermittelt wurde in diesem Zusammenhang gegen die beiden Männer wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Der Fahrer hätte darauf achten müssen, dass niemand mitfährt. Der Halter wiederum ist für die Verkehrssicherheit des Umzugswagens verantwortlich.