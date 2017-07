Geislingen Erlaheim peilt den Hattrick an

Weiter geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der Partie Rosenfeld gegen Isingen/Brittheim, der sich um 19.10 Uhr und 20.20 Uhr die weiteren Begegnungen Erlaheim gegen Täbingen/Schömberg und Erzingen gegen Rosenfeld anschließen.

Weitere Gruppenspiele sind für den Samstagnachmittag terminiert. Zur Mittagszeit um 12 Uhr treffen Witterhausen und Isingen/Brittheim aufeinander. Um 13.10 Uhr stehen sich dann Binsdorf und Erlaheim gegenüber, ehe um 14.30 Uhr Täbingen/Schömberg und Geislingen das nächste Gruppenspiel bestreiten. Den Abschluss am Samstag machen um 15.30 Uhr Wittershausen und Rosenfeld.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten steigt am Samstag ab 16.30 Uhr ein Elfmeterturnier für Jedermann. Die Aktiven sind am Sonntag wieder am Ball. Um die Halbfinaltickets geht es in den letzten beiden Vorrundenspielen zwischen Geislingen und Binsdorf (11.30 Uhr) sowie Erzingen und Isingen/Brittheim (12.40 Uhr). Um 14.15 Uhr steigt dann das erste Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe A und dem Zeiten der Gruppe B, dem sich um 15.25 Uhr das zweite Semifinale zwischen dem Zweitplatzierten der Gruppe A und dem Ersten der B-Gruppe anschließt.

Die Verlierer der beiden Vorschlussrundenspiele ermitteln um 16.40 Uhr im Elfmeterschießen den Drittplatzierten, ehe um 17 Uhr das Finale steigt, in dem der Gewinner des 56. Kleiner-Heuberg-Pokalturniers gekürt wird.