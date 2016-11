Geislingen Eintracht auf dem Weg nach Amerika

Mit einer Ballade und "Der Jäger Abschied" von Felix Mendelsohn-Bartholdy und Josef von Eichendorf zeigten die Männerstimmen der Eintracht, was sie können. Schon 1920 stimmte die Sängerschar englische Texte an. Eindrucksvoll wiederholte der Chor das mit dem Wiegenlied von Brahms. Mit dem echt schwäbischen Liebeslied "s Kübele rinnt" verabschiedete sich der Gemischte Chor im ersten Teil von der Bühne.

Stücke aus dem Musical "Tanz der Vampire" hatte Volker Nagel für seinen "außergewöhnlichen Kirchenchor" arrangiert. Mit einem grandiosen Medley sorgten die 60 Sänger für Gänsehaut. Unterstützt von Sabine Hensler am Klavier, Patrick Lilienthal am Schlagzeug und Walter Benkler am Keyboard entführten sie ihre Zuhörer ins Reich der Vampire.

Im zweiten Teil des bunten Konzertabends machen sich der Gemischte und der Junge Chor der Eintracht auf in ihr Abenteuer "Amerika". Corinne Gallon hatte die Choreografie einstudiert, und die Sängerinnen des Jungen Chors zeigten, was sie dabei gelernt haben.

Mit spritzigen Theatereinlagen machten sich die drei Mauerblümchen Susanne Renner, Bianca Müller und Christina Tress mit dem Schiff auf den Weg zum "Big Apple" und entpuppten sich im Laufe des Abends als "American Dream Girls". Mit Welthits und begleitet von Angela Seiwerth, Cordula Bieber, Klavier, Harry Leykam, Gitarre, und Sigmund Ruof, Schlagzeug, begeisterte die Sängerschar ihr Publikum.

Christina und Jürgen Tress zeigten mit ihrer Rock ’n’ Roll-Einlage, dass sie leidenschaftliche Tänzer sind. Mit einer Choreografie zum "Birth of Rock" in den 1950er-Jahren sang und twistete der Junge Chor zu Songs von Elvis und Bill Haley. Chorleiterin Cordula Bieber und ihre Sänger präsentierten sich an diesem Abend von ihrer besten Seite und beendeten ihren "American Dream" mit dem Titel "I like to be in America" aus der "West Side Story" von Leonard Bernstein.

Bevor sich Vorstand Andreas Walter bei allen Beteiligten und den vielen Besuchern bedankte, verabschiedeten sich der Kirchenchor Rast-Bichtlingen und der Gesangverein Eintracht Geislingen mit "Barbara Ann" von den Beach Boys eindrucksvoll und unter lange anhaltendem Applaus von der Bühne.