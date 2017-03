Geislingen Einsparungen sollen "Druck aus dem Haushalt nehmen"

So könnten bei der Entsorgung von Bodenaushub auf dem ehemaligen Plessing-Areal rund 100 000 Euro eingespart werden, weil der Investor dies übernehmen wolle. An der Schaalstraße könnten mangels einer Einigung mit Privateigentümern vorerst keine Parkplätze gebaut werden, wodurch kein Grunderwerb nötig ist –­ was weitere 160 000 Euro einspare.

Eine weitere Reduzierung stellte Schmid bei den Planungskosten für die Ortsdurchfahrt in Aussicht (20 000 Euro). Außerdem wird die Umsetzung der Neuordnung Sommerau/Insel in Erlaheim auf 2018 verschoben (100 000 Euro). In Binsdorf können bei einem Fußweg 15 000 Euro gespart werden, und 20 000 Euro durch eine einfachere Ausführung der Erneuerung der Zufahrt zur Loretokapelle.

Die Fraktionssprecher nahmen vor der Abstimmung Stellung zum Entwurf, der der erste des neuen Kämmerers Oliver Juriatti ist – ­und zugleich der letzte, der noch nach kameralistischen Grundsätzen dargestellt wird.