Geislingen Eine große Leidenschaft für Natur und Geschichte

Paul und seine Frau Maria, geborene Welte, eine gebürtige Erlaheimerin heirateten 1957. Sie war nicht nur privat seine Stütze und Ratgeberin, sondern lange auch als Schulsekretärin.

Neben seinem beruflichen Engagement interessierte sich Dirlewanger für die Ortsgeschichte. So arbeitete er etwa an den Jubiläumsbänden "800 Jahre Geislingen" und "700 Jahre Erlaheim" mit. Darin zeigte sich ein wesentliches Merkmal seiner Persönlichkeit, die Heimatverbundenheit. Gleichzeitig sei der Vater weltoffen gewesen und habe nicht auf Nationalität, Hautfarbe und Religion geschaut, erinnert sich sein Sohn, Gemeinderat Martin Dirlewanger.

Diese Offenheit konnte man beispielsweise erleben, wenn man dem Pensionär bei seinen regelmäßigen Spaziergängen begegnete, die er bis vor wenigen Jahren auf dem Erlaheimer Eichberg unternahm. In dem von ihm mit initiierten Naturschutzgebiet genoss er die Ruhe und den Ausblick und erfreute sich an der Natur.

Biologie und insbesondere die Botanik war eine seiner Leidenschaften. So schrieb er als überregional anerkannter Fachmann nicht zuletzt über Flora und Fauna auf dem Erlaheimer Hausberg.

Auch kirchlich war der Verstorbene aktiv: Von 1954 bis 1984 spielte er als Organist bei den Gottesdiensten in der Erlaheimer Kirche St. Silvester. Er war viele Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des örtlichen Kirchengemeinderats sowie des Diözesanrats und setzte sich in den 1970er-Jahren für die Renovierung von St. Silvester ein.

Im September 1998 wurde Dirlewanger aufgrund seiner Unterstützung der Vereine in Erlaheim zu deren Ehrenmitglied ernannt.

Die letzten Lebensjahre waren von einem sich verschlechternden Gesundheitszustand überschattet: Seit einem Schlaganfall im Mai 2013 war er auf intensive Pflege angewiesen, wohnte aber bis zuletzt im eigenen Heim.

Paul Dirlewanger hinterlässt seine Ehefrau, drei erwachsene Kinder und Enkelkinder in Frankreich. Er wird am morgigen Samstag nach dem Requiem in der Kirche St. Ulrich (Beginn: 13 Uhr) in Geislingen beerdigt.