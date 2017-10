Geislingen Eindrucksvoll und stimmgewaltig

Der 98. Psalm zählt zu den Kompositionen des Romantikers, die nur schwer einer bestimmten Gattung zuzuordnen ist. So wie die "Lobgesang"-Kantate Symphonie und Choral-Kantate in sich vereinigt, finden in der Vertonung Motette und Kantate zu einer ausdrucksstarken Verbindung. Das Werk beginnt achtstimmig a cappella und mündet in einem kraftvollen Orchestersatz. Mit diesem fulminanten Auftritt endete das Konzert, und mit dem fast nicht enden wollende Applaus bedankten sich die begeisterten Zuhörer für den wundervollen Konzertabend.

Susanne Schenk, Vorsitzende des katholischen Kirchenchors Geislingen, und Erwin Alber vom Kirchengemeinderat bedankten sich bei allen Mitwirkenden und insbesondere beim Dirigenten Stefan Segalotto, der die Gesamtleitung dieses brillanten Konzerts innehatte.