Geislingen. Bei einem Einbruch in das Gebäude der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg in Geislingen haben die Täter mehrere Räume durchsucht und Bargeld gestohlen. Die Unbekannten zertrümmerten in der Nacht zum Samstag das Fenster zum Hausmeisterzimmer und stiegen in den Raum hinein. Die Eindringlinge wühlten sich zuerst durch Schränke und Schubladen, bevor sie dessen Tür aufhebelten. Im Obergeschoss brachen die nächtlichen Täter die Tür zum Lehrerzimmer auf. Darin öffneten sie alle Schränke und suchten nach Beute. Die Schließfächer der Lehrer räumten die Halunken teilweise komplett aus. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.