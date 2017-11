Geislingen Einbrecher fahren geklauten BMW an Mauer

Geislingen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Dienstag in einem Gebäude am Boschweg. Wahrscheinlich drei Täter brachen demnach mit brachialer Gewalt in die Firma ein. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Schreibtische und Schränke und ließen die Räumlichkeiten in verwüstetem Zustand zurück. Außerdem entwendeten die Täter einen BMW, der ohne Kennzeichen neben dem Gebäude abgestellt war. Den Fahrzeugschlüssel hatten sie aus einem Büroraum mitgenommen. Sie kamen jedoch nicht weit, sondern krachten mit dem Wagen an die Mauer eines angrenzenden Firmengrundstücks. Schließlich flüchteten die Täter zu Fuß. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 07433/26 40).