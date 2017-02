Geislingen Ein langjähriger Wunsch wird wahr

Also ging es zum Studium nach Ludwigsburg an die Fachhochschule, wo sie den Bachelor in Public Management absolvierte – also ein Studium der "gehobenen Verwaltungslaufbahn". Da dieses mehrere Praktika umfasst, war Schaitel bereits 2013/2014 und 2015 bei der Stadt Geislingen tätig.

Auch ihre Bachelorarbeit dreht sich um einen Leitfaden für Geislingen zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. "Es hat mir hier von Anfang an gut gefallen. Ich habe mich mit allen Kollegen gleich super verstanden und bin immer gern hierher zurückgekommen", so Schaitel.

Auch privat zog es sie während ihres Studiums immer wieder zurück nach Geislingen: "Ich hatte in Ludwigsburg ein Zimmer, aber an den Wochenenden und in den Ferien war ich meistens daheim."

Zu Heiligenzimmern habe sie ebenfalls noch eine enge Verbindung, da sie dort in der Narrenzunft und in der Tanzgarde aktiv ist. In Geislingen geht sie im Sommer gern ins Schwimmbad. "Gerade in den Prüfungsphasen war Schwimmen immer ein schöner Ausgleich", sagt sie. Auch im Urlaub fühlt sie sich im Wasser besonders wohl: Sie freue sich immer, wenn es Gelegenheit zum Schnorcheln gebe. Daheim backt sie in ihrer Freizeit gerne.

Im Rathaus zählen künftig unter anderem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Planung und Koordination von Wahlen sowie die Leitung des Bürgerbüros zu ihren Aufgaben. Auch auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten freue sich Schaitel schon. In der jüngsten Sitzung des Gremiums hat sie sich schon mal bereit erklärt, Protokoll zu führen.

Generell sei die Hauptamtsleitung schon immer das Aufgabengebiet gewesen, das sie am meisten interessiert habe. So habe sie keine Sekunde mit ihrer Bewerbung gezögert, als die Stelle bei der Stadt Geislingen im vergangenen Jahr ausgeschrieben war. Als Antwort auf ihre Bewerbung kam die Einladung, sich dem Gemeinderat vorzustellen. Kurze Zeit später erhielt sie die Zusage. Seither freut sie sich auf die Arbeit im Rathaus.