Geislingen Ehrenamt: Verdienst ist Nebensache

"Ehrenamtlich ist eine Aufgabe, die jemand übernimmt, ohne auf den Verdienst zu schauen", sagt er. "Der Jugendtrainer ist für mich der klassische Ehrenamtler." Dieser sei unentgeltlich tätig, bekomme oft nicht einmal die Fahrtkosten erstattet.

In gleicher Weise setzten sich auch Mitglieder in Gesang- oder Musikvereinen ein: "In der Jugendarbeit sind die wirklichen Ehrenamtler tätig", findet Koch.

Aber der Begriff werde in vielen Bereichen benutzt, wann immer etwas ohne Arbeitsvertrag geleistet werde. "Das ist für mich der vierte Arbeitsmarkt."