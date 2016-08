Geislingen E-Fahrdienst bleibt die Ausnahme

Geislingen. Die ehrenamtlich tätigen Fahrer des städtischen Elektroautos werden ab Mitte September die Kinder im Rahmen des "freigestellten Schülerverkehrs" nach Geislingen und zurück bringen, erklärt Kämmerer Oliver Juriatti. Die Beförderung vom und zum Unterrichtsort bezahlt zur Gänze der Schulträger, also der Schulverband Kleiner Heuberg.

Die Fahrer holen die Schüler in Schömberg und Dautmergen an mit den Eltern vereinbarten Haltestellen in den jeweiligen Wohnorten ab und bringen sie zur Haltestelle vor dem Geislinger Schloss. So hatte man das in der Vergangenheit auch mit Kindern aus Dormettingen gehandhabt.

