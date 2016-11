Geislingen Düsteres Prinzip der Käuflichkeit

Die hysterische Grundstimmung wird an zwei Stellen zu Klang und Bild. Alle Konsumenten mit weißen Masken werden hinter ihren Einkaufswagen durch eine jodelnde Frauenstimme zu einem gespenstischen Tanz vereint. Das Lichtstakkato zerlegt die absurden Bewegungen in einen hohlen Mechanismus. Die Welt als hektisches Uhrwerk – aber ohne Maß und Plan.

Vision im Jenseits

Erst in der Schlussszene beruhigt sich das Geschehen, wenn der Speditionskaufmann Johannes Holzer als alter Mann sein Leben zurückgibt und die Leiter zur Empore hinaufsteigt, um seiner Vision ins Jenseits zu folgen: Er will Bootsbauer sein. Seine Lebensklage wird mit melancholischen Klängen von der umgehängten Quetsche unterlegt.

In vier Vorstellungen vor ausverkauftem Haus, die auch viele Schulklassen aus der Nachbarschaft besuchten, hinterließ das Stück trotz der stellenweise ausgeprägten Gossensprache große Fragen. Zu den unterhaltsamen Höhepunkten gehörte es, wenn sich einige der Schauspieler in Musiker verwandelten und an der E-Gitarre oder am Schlagzeug von der Empore aus einheizten.