Geislingen Drei Jahre Bewährung für Drogenhandel

Er hatte zuvor ein volles Geständnis abgelegt: Zwischen Mai und Dezember 2015 hat er mehrfach Marihuana erworben, weiterverkauft und teilweise selbst konsumiert.

Auch gestand er, in dieser Zeit ab und zu Amphetamine konsumiert zu haben. Eine kleine Menge habe er auch an einen damals 16-Jährigen verkauft – die schwerste Tat, die ihm zur Last gelegt wurde.

Zu seinen Gunsten wurden ihm bei der Urteilsfindung sowohl vom Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch vom Richter seine Reue ausgelegt. Nach der Hausdurchsuchung durch die Polizei bekam er Probleme mit seiner Familie und später auch mit seiner Freundin.